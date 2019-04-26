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В марте поступления в ликвидируемые банки составили 1,6 млрд гривен, - ФГВФЛ
16:12 26.04.2019 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в марте сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 1 636,2 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українські Новини.
Из них наибольшая сумма - 1 549,0 млн гривен - получена от продажи активов банков.
В общей сумме поступлений по итогам марта 76,3 млн гривен составили средства от погашения кредитов, 10,9 млн гривен - от аренды имущества, 0,3 млн гривен - от погашения ценных бумаг.
Всего за первый квартал 2019 на счета банков, которые ликвидируются, поступило 2 345,7 млн гривен, в том числе от реализации активов - 2 079,8 млн гривен, от погашения кредитов - 215,6 млн гривен, от погашения ценных бумаг -15,2 млн гривен, от аренды имущества - 35,2 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрд гривен, в 2016 - на 3 млрд гривен.
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