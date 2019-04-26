НБУ ужесточил надзор за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций

Национальный банк ужесточил надзор за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности.

С учетом риск-ориентированного подхода банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты.

Такими документами могут быть: закупочный акт; закупочная ведомость; налоговый расчет сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, и сумм удержанного из них налога, кредитный договор; договор поставки; договор транспортировки; договор хранения, другие отчетные документы.

Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением НБУ по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.

Кроме того, это соответствует требованиям законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Регулятор также нормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе при осуществлении кассовых операций в соответствии с требованиями законодательства (в частности закона "Об электронных доверительных услугах").

К тому же НБУ усовершенствовал отдельные нормы организации кассовой работы банков, в частности, относительно работы банков с сомнительными относительно подлинности и платежности банкнот и тому подобное.

Соответствующие новации содержит постановление правления НБУ от 18 апреля 2019 № 62 "Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине", которым вносятся изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденной постановлением правления НБУ от 25 сентября 2018 № 103 (с изменениями).

Этот документ вступает в силу с 3 июня 2019.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк упростил порядок ведения кассовых операций с иностранной валютой и банковскими металлами.