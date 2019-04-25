Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

Deutsche Bank и Commerzbank приняли решение прекратить переговоры об объединении операций, говорится в пресс-релизе Commerzbank.

"После внимательного анализа стало очевидно, что слияние не соответствует интересам акционеров ни одного из банков, а также других заинтересованных сторон", - отмечается в пресс-релизе.

"Имело смысл оценить вариант внутренней консолидации в Германии. Однако мы всегда четко давали понять: мы должны быть уверены, что любое потенциальное объединение будет генерировать более высокие и более стабильные прибыли для акционеров, а также позволит нам улучшить предложения нашим клиентам", - заявил главный исполнительный директор Commerzbank Мартин Цильке.

"После глубокого анализа мы пришли к заключению, что эта сделка не создает достаточных преимуществ, чтобы компенсировать дополнительные риски ее осуществления, а также расходы на реструктуризацию и требования к капиталу, сопровождающие столь масштабную интеграцию", - отметил он.

М.Цильке поблагодарил гендиректора Deutsche Bank Кристиана Севинга и "каждого, кто был вовлечен в конструктивные переговоры в последние недели".

"Мы продолжим придерживаться нашей стратегии, расти вместе с нашими клиентами и инвестировать в наше будущее", - заявил М.Цильке.

Deutsche Bank и Commerzbank вели переговоры об объединении операций с середины марта. Потенциальная сделка вызывала недовольство у представителей профсоюзов обоих банков, а также критику их ключевых акционеров.

Теперь руководству Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, придется представить новый план реорганизации, уже пятый с 2015 года, чтобы объяснить акционерам, каким образом, оно намерено добиваться роста прибылей и доходов акционеров.

Ранее СМИ сообщали, что Deutsche Bank работает над планом "Б" на случай, если сделка с Commerzbank не состоится, рассматривая два базовых сценария: небольшое изменение стратегии, включающее более значительное, чем планировалось ранее, сокращение расходов, в том числе в инвестподразделении, или более резкие изменения, которые потребуют капиталовложений.

Для Commerzbank, 15% которого по-прежнему принадлежит государству, возможность сделки с другим европейским банком сохраняется. Ранее интерес к Commerzbank проявили ING Groep и UniCredit SpA.

Акции Deutsche Bank подорожали на 4,4% на торгах во Франкфурте в четверг, стоимость бумаг Commerzbank упала на 2,5%.