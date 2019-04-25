Финансовые новости
- |
- 25.04.19
- |
- 15:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии
13:03 25.04.2019 |
Deutsche Bank и Commerzbank приняли решение прекратить переговоры об объединении операций, говорится в пресс-релизе Commerzbank.
"После внимательного анализа стало очевидно, что слияние не соответствует интересам акционеров ни одного из банков, а также других заинтересованных сторон", - отмечается в пресс-релизе.
"Имело смысл оценить вариант внутренней консолидации в Германии. Однако мы всегда четко давали понять: мы должны быть уверены, что любое потенциальное объединение будет генерировать более высокие и более стабильные прибыли для акционеров, а также позволит нам улучшить предложения нашим клиентам", - заявил главный исполнительный директор Commerzbank Мартин Цильке.
"После глубокого анализа мы пришли к заключению, что эта сделка не создает достаточных преимуществ, чтобы компенсировать дополнительные риски ее осуществления, а также расходы на реструктуризацию и требования к капиталу, сопровождающие столь масштабную интеграцию", - отметил он.
М.Цильке поблагодарил гендиректора Deutsche Bank Кристиана Севинга и "каждого, кто был вовлечен в конструктивные переговоры в последние недели".
"Мы продолжим придерживаться нашей стратегии, расти вместе с нашими клиентами и инвестировать в наше будущее", - заявил М.Цильке.
Deutsche Bank и Commerzbank вели переговоры об объединении операций с середины марта. Потенциальная сделка вызывала недовольство у представителей профсоюзов обоих банков, а также критику их ключевых акционеров.
Теперь руководству Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, придется представить новый план реорганизации, уже пятый с 2015 года, чтобы объяснить акционерам, каким образом, оно намерено добиваться роста прибылей и доходов акционеров.
Ранее СМИ сообщали, что Deutsche Bank работает над планом "Б" на случай, если сделка с Commerzbank не состоится, рассматривая два базовых сценария: небольшое изменение стратегии, включающее более значительное, чем планировалось ранее, сокращение расходов, в том числе в инвестподразделении, или более резкие изменения, которые потребуют капиталовложений.
Для Commerzbank, 15% которого по-прежнему принадлежит государству, возможность сделки с другим европейским банком сохраняется. Ранее интерес к Commerzbank проявили ING Groep и UniCredit SpA.
Акции Deutsche Bank подорожали на 4,4% на торгах во Франкфурте в четверг, стоимость бумаг Commerzbank упала на 2,5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон об украинском языке
|«Командный залет»: Что Зеленский должен был ответить Путину на паспорта для «Л-ДНР»
|5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент
|Курс доллара на межбанке 24 апреля поднялся и будет еще расти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019 с $20,6 млрд до $21,2 млрд
|НБУ снизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%
|Ставки аренды на офисном рынке Киева возвращаются к докризисному уровню
|Биржи Китая закрылись 25 апреля падением на 2-3% на внутренних новостях
|Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии
|Госбанки продадут проблемные кредиты на «голландских» аукционах
Это интересно
|Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО
|Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак
|У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes
|Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости
|Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
|Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов
|Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования