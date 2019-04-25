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Госбанки продадут проблемные кредиты на «голландских» аукционах
12:54 25.04.2019 |
Кабинет министров Украины разработал проект постановления "Некоторые вопросы работы с неработающими активами банков с государственной долей", которым предусмотрена возможность продажи проблемных активов банков с госкапиталом по принципу "голландского" аукциона через Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом сообщает Finbalance, со ссылкой на данные Министерства финансов.
Документ предполагает, что перечни таких активов будут утверждаться правлениями и обновленными наблюдательными советами госбанков (в частности, в мае должны быть сформированы новые наблюдательные советы Ощадбанка, Укрэксимбанка, Приватбанка; в Укргазбанке независимый набсовет сформировали еще в 2018 году).
По данным Минфина, в 2018 году объем неработающих кредитов в портфеле госбанков незначительно вырос (в т.ч. из-за нормативных изменений, ухудшения качества кредитов и т.д.), но их доля постепенно сокращалась (с 71,1% до 67,9%), что объясняется ростом объема работающих кредитов и погашением и реструктуризацией банками неработающих кредитов.
Как отмечается, в Приватбанке на 1 января 2019 года доля неработающих займов в портфеле кредитов для юрлиц составляла 96% (215,9 млрд грн), а для физлиц - 42% (28,9 млрд грн). Реструктуризация в прошлом году охватила займы на 226 млн грн. Списание на внебалансовые счета за счет резерва - 24 млн грн. В счет погашения задолженности собственными средствами заемщиков просроченная задолженность уменьшилась на 1,2 млрд грн.
В Укрэксимбанке на 1 января доля неработающих займов в портфеле кредитов юрлицам составляла 59% (81,9 млрд грн), физлицам - 89% (1,85 млрд грн). В 2018 году банк провел реструктуризацию на 5,3 млрд грн, что позволило перевести в категорию "работающие" кредиты на 2,17 млрд грн. Просроченная задолженность уменьшилась на 408 млн грн.
В Укргазбанке на 1 января доля неработающих займов в портфеле кредитов юрлицам составляла 11% (4,8 млрд грн), а физлицам - 59% (3,9 млрд грн). Просроченная задолженность уменьшилась на 317 млн грн (в основном за счет реализации залогового имущества). Реструктуризация - 696 млн грн (в т.ч. по закону о финреструктуризации - 313 млн грн). Списание на внебалансовые счета за счет резерва - 1,4 млрд грн.
В Ощадбанке на 1 января доля неработающих займов в портфеле кредитов юрлицам составляла 69% (93,6 млрд грн), физлицам - 47% (4,3 млрд грн). В 2018 году банк провел реструктуризацию на 16 млрд грн. Просроченная задолженность уменьшилась на 2,96 млрд грн за счет принятия залогового имущества на баланс банка и погашения должниками задолженности за счет собственных средств. Списание на внебалансовые счета за счет резерва - 38 млн грн.
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