Минфин расширил отчет о работе госбанков с проблемными активами

Министерство финансов расширило формат отчетности банков государственного сектора и обновило отчет, опубликованный 28 февраля текущего года.

Как сообщает пресс-служба Минфина, раздел о работе банков с неработающими кредитами дополнен методологическим определением термина «неработающие активы/кредиты», перечнем мер, направленных на работу с неработающими кредитами, которые были определены интегрированной дорожной картой для реализации стратегии банков государственного сектора; законодательными инициативами в этом направлении и уже реализованными механизмами управлению неработающими кредитами.

Добавлено также информацию об основных причинах роста объема таких кредитов, планы дальнейшей работы с проблемной задолженностью, работу с реструктуризациями задолженностей и претензионно-исковую работу каждого учреждения, результаты арбитражных судов банков государственного сектора против Российской Федерации и список открытых источников, где содержатся решения судебных дел по урегулированию вопросов просроченной задолженности.

Кроме того, информация по каждому банку дополнена данными о портфеле юридических и физических лиц в разрезе валют (национальной и иностранной), а дефолтный портфель корпоративного сектора представлен по видам экономической деятельности.