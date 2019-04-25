НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях на 3,7 миллиарда

Национальный банк в первом квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга - 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также по результатам анализа направлено 1 письмо с информацией о банке по объемам экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможном непоступлении выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать, в частности, о нарушении требований Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

В Национальное антикоррупционное бюро Украины отправлено 1 сообщение о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро.

Также по результатам валютного надзора Национальный банк проинформировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму свыше 340,7 млн грн и 105,6 млн долларов США.

В НБУ отметили, что предоставленная в правоохранительные органы информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.