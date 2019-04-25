Финансовые новости
- |
- 25.04.19
- |
- 08:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях на 3,7 миллиарда
08:07 25.04.2019 |
Национальный банк в первом квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд гривень.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга - 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн", - говорится в сообщении.
Также по результатам анализа направлено 1 письмо с информацией о банке по объемам экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможном непоступлении выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать, в частности, о нарушении требований Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".
В Национальное антикоррупционное бюро Украины отправлено 1 сообщение о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро.
Также по результатам валютного надзора Национальный банк проинформировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму свыше 340,7 млн грн и 105,6 млн долларов США.
В НБУ отметили, что предоставленная в правоохранительные органы информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе
|Активисты так активисты. Зачем Порошенко заговорил о праймериз
|Отставка Парубия: Зачем «реваншисты» Зеленского срывают языковой закон
|Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях на 3,7 миллиарда
|Рынок акций США 24 апреля закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,22%
|Курс доллара на межбанке 24 апреля поднялся и будет еще расти
|Депозитные ставки для физлиц 24.04.19
|Доллар США растет к евро 24 апреля, австралийский доллар падает на статданных
|В 1-м квартале НБУ сократил активы на 2,7% до 1,02 трлн гривен
Это интересно
|Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
|Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов
|Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber