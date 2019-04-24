В 1-м квартале НБУ сократил активы на 2,7% до 1,02 трлн гривен

Активы Национального банка в январе-марте текущего года сократились на 2,7% с 1 049,465 млрд гривен до 1 020,965 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 апреля 2019 года, передают Українські Новини.

В структуре активов сокращение произошло почти по всем сегментам.

Наиболее заметно сократились авуары в СПЗ (спецправа заимствования) - со 100 млн гривен до 46 млн гривен.

Кроме того, за отчетный период сократились кредиты банкам и другим заемщикам с 22,145 млрд гривен до 15,399 млрд гривен, а взносы в счет квот МВФ сократились с 77,472 млрд гривен до 76,103 млрд гривен, средства и депозиты в инвалюте и банковских металлах - со 116,681 млрд гривен до 89,572 млрд гривен.

Ценные бумаги Украины сократились незначительно, с 361,436 млрд гривен до 355,188 млрд гривен.

При этом ценные бумаги нерезидентов за отчетный период выросли с 432,991 млрд гривен до 445,701 млрд гривен.

Обязательства Нацбанка сократились на 3,77% с 912,031 млрд гривен до 877,639 млрд гривен, а собственный капитал вырос со 137,434 млрд гривен до 143,326 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, активы Национального банка в 2017 году выросли на 9,1%, или на 85,511 млрд гривен, до 1,026 трлн гривен.

В 2018 году активы Национального банка выросли на 2,4% с 1 026,091 млрд гривен до 1 051,013 млрд гривен.