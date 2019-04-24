МВФ потребовал устранить конфликт интересов у одного из членов Совета Нацбанка

Международный валютный фонд (МВФ) требует урегулировать ситуацию с наличием конфликта интересов у члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Елены Щербаковой.

Об этом говорится в письме за подписью глав трех департаментов МВФ в адрес главы Нацбанка Якова Смолия от 8 апреля, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в документе, представители МВФ провели оценку защитных механизмов в НБУ и высказали ряд рекомендаций в записке по ее итогам в конце февраля.

"Сотрудники МВФ обратили внимание на то, что один из членов Совета НБУ имеет связи с украинским государственным банком, который пребывает под надзором НБУ. Мы считаем, что это составляет серьезную проблему конфликта интересов, которая может проявляться или восприниматься как нарушение объективности процесса принятия решений в НБУ или как признак несправедливого доступа к привилегированной информации", - сказано в документе.

В письме подчеркивается, что это также может подорвать доверие и навредить репутации НБУ, как независимого регулятора.

"Миссия МВФ по оценке защитных механизмов рекомендовала НБУ предпринять немедленные меры для решения этого вопроса... Сохранение статуса-кво создает серьезный риск для репутации НБУ и доверия к нему... Мы настойчиво призываем НБУ - вместе с Верховной Радой, если это необходимо, - как можно скорее решить эту проблему", - сказано в письме представителей Фонда.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, член Совета Нацбанка Елена Щербакова, которая назначена на эту должность в июле 2016 года, продолжает работать советником секретариата главы правления государственного "Ощадбанка" с мая 2015 года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3123900