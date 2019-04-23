ФГВФЛ обнародовал список должников банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнародовал списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые еще должны вернуть свои долги, согласно решению судов, по состоянию на начало II квартала 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Впервые Фонд опубликовал списки должников на официальном сайте в марте 2019 года, в дальнейшем данные будут обновляться ежеквартально. Для упрощения работы пользователей с начала II квартала 2019 года списки обнародуются в формате Excel.

В ФГВФЛ отмечают, что в списки включены лица, которые на дату составления перечня полностью не погасили сумму долга, определенную к взысканию судебными решениями. Списки содержат данные о всех должниках, независимо от размера задолженности. Они составлены в соответствии с положениями статьи 6 Закона Украины "О доступе к судебным решениям" и содержат информацию, объявленную публично в суде.