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ФГВФЛ обнародовал список должников банков-банкротов
08:50 23.04.2019 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнародовал списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые еще должны вернуть свои долги, согласно решению судов, по состоянию на начало II квартала 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Впервые Фонд опубликовал списки должников на официальном сайте в марте 2019 года, в дальнейшем данные будут обновляться ежеквартально. Для упрощения работы пользователей с начала II квартала 2019 года списки обнародуются в формате Excel.
В ФГВФЛ отмечают, что в списки включены лица, которые на дату составления перечня полностью не погасили сумму долга, определенную к взысканию судебными решениями. Списки содержат данные о всех должниках, независимо от размера задолженности. Они составлены в соответствии с положениями статьи 6 Закона Украины "О доступе к судебным решениям" и содержат информацию, объявленную публично в суде.
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