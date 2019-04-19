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НБУ определил механизм сообщение банками исполнителей о счетах должников
13:19 19.04.2019 |
Национальный банк определил механизм сообщение банками органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя о счетах физических лиц, внесенных в Единый реестр должников.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Так, банк обязан проверить наличие информации о клиенте-физлице в день открытия или закрытия его счета в Едином реестре должников.
Если счет открывается на имя физического лица, внесенного в Единый реестр должников, в частности через обособленные подразделения банка, или осуществляется закрытие счета таким лицом, банк обязан в день открытия или закрытия счета сообщить об этом указанных в Едином реестре должников исполнителей.
Соответствующий механизм и форму сообщения содержит положение о порядке предоставления банками информации об открытии / закрытии счетов физических лиц, внесенных в Единый реестр должников, в органы государственной исполнительной службы или частных исполнителей.
Положение разработано во исполнение требований законодательства Украины, будет способствовать, в частности: предотвращению отчуждения имущества должником, внесенным в Единый реестр должников; усилению защиты прав и интересов детей, улучшению их материального обеспечения в случаях, если родители не пришли к согласию относительно способа содержания детей и таким образом содержание детей определяется судом.
Положение утверждено постановлением Национального банка от 18 апреля 2019 №60 и вступает в силу с 19 апреля 2019 года.
Как сообщали Українські Новини, 6 февраля 2018 года Минюст открыл реестр должников.
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