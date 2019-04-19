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Порошенко подключил СБУ и Минюст к делу ПриватБанка
08:09 19.04.2019 |
Нацбанку поручено «обеспечить непрерывную работу всех филиалов ПриватБанка, укомплектовать их необходимыми наличными, не допустить сбоев в функционировании».
Глава НБУ Яков Смолий должен информировать президента «каждые шесть часов о ситуации на банковском рынке». «В случае выявления признаков дестабилизации выходить с инициативой созыва для координации нашего совещания», - поручил он.
Минфин должен проанализировать риски и угрозы в связи с возможностью вступления в силу решения Окружного административного суда Киева. «Просчитать возможные убытки государства. Насколько я понимаю, в условиях, когда мы изымем 155 млрд грн нашей докапитализации, это потянет за собой риски 100 млрд грн дополнительного финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц, которые государство будет обязано взять за счет средств госбюджета. А выплата этих денег будет иметь колоссальные риски и для инфляции, и для курсовой политики, и для стабильности банковской системы», - заявил Петр Порошенко.
«Я поддерживаю предложение министра юстиции. Прошу обратиться с просьбой к независимому органу - Высшей квалификационной комиссии судей - ускорить квалификационное оценивание, в частности и по добродетельности, чтобы перезапустить Окружной админсуд Киева и обеспечить, чтобы наконец-то он прошел судебную реформу», - отметил глава государства.
Дал он поручение СБУ и ГПУ: оценить после завершения всех необходимых судебных процедур возможности и основания для изучения возможности начала уголовного производства за неправосудное решение, не вмешиваясь в анализ этого решения по сути.
МИДу необходимо обеспечить своевременно информирование международных партнеров Украины, в том числе ЕБРР, представитель которого входит в набсовет ПриватБанка, ЕИБ, Всемирного банка, МВФ, стран G7, о «детальном информировании относительно мотивации бывших акционеров и их политических представителей по шагам для дестабилизации политической ситуации в стране».
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