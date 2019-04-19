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НБУ и Минфин заявили о защите интересов вкладчиков ПриватБанка
08:05 19.04.2019 |
Национальный банк Украины совместно с Министерством финансов заявили, что будут защищать интересы акционеров ПриватБанка после решения суда по признании его национализации незаконной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В совместном обращении Минфина, НБУ и банка говорится, что на сегодняшний день "ПриватБанк является крупнейшей и самой прибыльной финансовой организацией страны, клиентами которой являются 22 миллиона украинцев. Банк работает прозрачно и стабильно, и полностью выполняет свои обязательства перед клиентами".
"Единственным акционером ПриватБанка является народ Украины. Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство, а также на поддержку международного сообщества и гражданского общества в Украине", - говорится в заявлении.
В НБУ напомнили, что два года назад более чем 155 млрд гривен было потрачено на стабилизацию ситуации в банке.
"Банк был признан неплатежеспособным вследствие чрезвычайно масштабных мошеннических схем на сумму 5,5 млрд долларов США. Возвращение этих средств государству и привлечения виновных к ответственности является обязательством банка и одним из условий Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом", - указано в заявлении.
Напомним, представительство ЕС в Украине сделало заявление после решения суда о незаконности национализации "ПриватБанка". В ЕС напомнили, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ национализировать ПриватБанк, по просьбе бывших владельцев, как единого эффективного метода защиты вкладчиков банка.
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