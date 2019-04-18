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Решение суда по ПриватБанку не повлияет на сотрудничество с МВФ - эксперт
21:39 18.04.2019 |
Судебное решения о незаконной национализации ПриватБанка не повлияет на банк и на работу банковской системы, кроме того, пока Нацбанк и Минфин занимают активную позицию в судах, МВФ не откажется от сотрудничества и поддержки Украины.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил финансовый эксперт, главный эксперт секретариата Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.
"Думаю, что это решение никакого влияния на ПриватБанк и на работу банковской системы не будет иметь вообще. Это всего лишь решение первой инстанции, которое будет обжаловано НБУ, о чем регулятор уже официально заявил. В любом случае это спор между бывшими акционерами и властью. Даже в отдаленной перспективе он не предмет для беспокойства вкладчиков", - сказал Шапран.
Он отметил, что такое решение суда не может повлиять на валютный рынок фундаментально, поскольку между решением суда, которое не подлежит выполнению, и спросом на валюту прямой связи нет.
"Что же касается сотрудничества с МВФ, то пока что НБУ и Минфин занимают активную позицию в судах, думаю, МВФ не откажется от сотрудничества и поддержки Украины", - добавил Шапран.
Как сообщал Укринформ, Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконной национализацию ПриватБанка. Рассмотрение этого дела длилось с июня 2017 года, его размер превышал 50 томов.
Процедура национализации ПАО «КБ «ПриватБанк» была признана судом необоснованной и проведенной с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров Банка, в том числе истца, мирно владеть принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере.
Также, на этой неделе Шестой апелляционный административный суд отложил на 22 апреля рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка Украины на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения НБУ о проведении проверки Приватбанка в октябре 2016 года.
9 апреля СМИ сообщили, что бизнесмен Игорь Коломойский и кипрская компания Triantal Investments LTD дополнили свой иск новыми требованиями к Украине о возвращении каждому из них пакета акций Приватбанка.
Сам Коломойский заявил, что ему не нужен сам ПриватБанк, однако нужны 2 млрд долларов компенсации за капитал, который там был во время национализации.
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