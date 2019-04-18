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Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание российских денег – СМИ
08:48 18.04.2019 |
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ожидает штрафов, судебных исков и возможного преследования высшего руководства за его роль в схеме отмывания средств российских клиентов на сумму до $20 млрд.
Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка, сообщает "Европейская правда".
Банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят "значительные дисциплинарные меры" против него. Deutsche Bank признает также, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.
Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег, получившую название "глобальная прачечная". Российский криминалитет со связями с Кремлем и ФСБ использовал схему между 2010 и 2014 годами для перемещения денег в западную финансовую систему. Оборот средств по этой схеме мог составить $80 млрд, считают следователи.
В январе 2017 года банк оштрафовали в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций в 2011-2015 годах из России были выведены около $10 млрд. Британские власти оштрафовали банк по тому же делу на 163 млн фунтов ($213 млн).
Deutsche Bank также может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.
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