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Независимые аудиторы подтвердили консолидированную финотчетность НБУ за 2018
17:55 17.04.2019 |
Независимые аудиторы подтвердили консолидированную финансовую отчетность Национального банка за 2018 год.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Сообщается, что Нацбанк завершил процесс подготовки годовой финансовой отчетности за 2018 для утверждения советом НБУ.
16 апреля консолидированная финансовая отчетность Нацбанка была одобрена правлением, подписана главой Национального банка Яковом Смолием, главным бухгалтером НБУ Богданом Лукасевичем и директором департамента финансового контроля НБУ Олегом Стринжей.
Со стороны внешнего аудитора отчетность подписали партнеры по аудиту компании "Делойт энд Туш ЮСК" в Украине Евгений Заноза и Наталья Самойлова.
Указывается, что отчетность получила положительное заключение независимого аудитора без оговорок.
Согласно заключению компании "Делойт энд Туш ЮСК", консолидированная финансовая отчетность Нацбанка достоверно и во всех существенных аспектах отражает его финансовое состояние на конец дня 31 декабря 2018 года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Как сообщали Українські Новини, в соответствии с законом "О Национальном банке Украины", в годовой финансовой отчетности, подтвержденной внешним аудитором и утверждена советом Национального банка, определяется прибыль к распределению и на его основе - сумма перечислений в государственный бюджет.
Нацбанк перечислил 44,6 млрд гривен прибыли за 2017 год в госбюджет в 2018 году.
В конце 2018 года Верховная Рада поручила Кабинету Министров обязать Национальный банк увеличить перечисление в госбюджет прибыли регулятора на 2 млрд гривен до 47,6 млрд при подготовке госбюджета-2019 ко второму чтению.
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