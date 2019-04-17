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НБУ намерен обновить требования к заполнению реквизитов расчетных документов с использованием IBAN
14:06 17.04.2019 |
В связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN Национальный банк намерен обновить требования к заполнению реквизитов расчетных документов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Так, с 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банка".
Это позволит избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод средств и привести нормативные акты Национального банка в соответствие с требованиями международных стандартов в банковской сфере.
Международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию с кодом банка.
Использование этого стандарта, благодаря сокращению реквизитов, должно сделать более удобным оформление расчетных документов.
Соответствующие изменения содержит проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", который предлагается для общественного обсуждения.
Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета.
В общем введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.
Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 мая 2019 на почтовый и электронные адреса Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк по просьбе банков отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN.
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