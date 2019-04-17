НБУ намерен обновить требования к заполнению реквизитов расчетных документов с использованием IBAN

В связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN Национальный банк намерен обновить требования к заполнению реквизитов расчетных документов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Так, с 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банка".

Это позволит избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод средств и привести нормативные акты Национального банка в соответствие с требованиями международных стандартов в банковской сфере.

Международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию с кодом банка.

Использование этого стандарта, благодаря сокращению реквизитов, должно сделать более удобным оформление расчетных документов.

Соответствующие изменения содержит проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", который предлагается для общественного обсуждения.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета.

В общем введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 мая 2019 на почтовый и электронные адреса Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк по просьбе банков отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN.