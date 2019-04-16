MasterCard увеличила лимит бесконтактной оплаты в 5 раз

Международная компания MasterСard с 15 апреля повысила лимит бесконтактной оплаты по картам без ПИН-кода до 500 гривень с действующих ранее 100 гривень.

Об этом сообщил в своем личном канале в Telegram один из партнеров первого в Украине банка без отделений Monobank, бывший IТ-директор "ПриватБанка" Дмитрий Дубилет.

"Вступили в силу новые правила Мастеркард. Теперь при бесконтактной оплате картой не нужно вводить пин-код для сумм до 500 гривень, а не 100 гривень, как это было ранее. Заработает по стране это не сразу - POS-терминалы будут обновляться постепенно", - написал Дубилет.

Кроме того, он анонсировал запуск новой опции для клиентов Monobank с Android.

"Если вы поднесете карту к выключенному телефону, то он автоматически включается и сразу открывает экран создания перевода с уже введенным номером карты, которую вы поднесли (то есть не сразу, а после ввода пин-кода входа). Эта функция работает не на всех Android, к сожалению", - добавил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец февраля, по данным Национального банка, доля безналичных операций в Украине превысила 44% от общего объема операций с платежными картами, при этом более 78% платежных терминалов оснащены бесконтактной технологией.

Справка УНИАН. Международная компания Mastercard специализируется на платежных решениях и технологиях, управляя платежной сетью, объединяющей потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более чем 210 странах и территориях.