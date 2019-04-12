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НБУ работает над рядом проектов, способствующих развитию финтех-услуг в Украине
16:47 12.04.2019 |
Национальный банк работает над рядом проектов, способствующих развитию финтех-услуг в Украине.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Финансовый мир стремительно развивается - появляются новые инновационные сервисы и новые регуляции для таких финтех-услуг. В последнее время финтех значительно расширяет спектр финансовых услуг, которые уже сейчас могут получать клиенты. Потенциал развития будущего финансового сектора - именно в партнерстве и взаимодействии банков и финтех-сервисовˮ, - сообщил заместитель главы НБУ Сергей Холод во время заседания "Финансового клубаˮ.
НБУ работает над рядом проектов, в частности: модернизация СЭП - перевод ее на международные стандарты, функционирование системы в формате 24/7 и запуск мгновенных платежей; развитие системы BankID НБУ - возможность массовой и удобной удаленной идентификации клиентов для получения ими финансовых, коммерческих и административных услуг; гармонизации украинского законодательства с нормами европейской директивы PSD2, что позволит усилить конкуренцию на платежном рынке.
Как сообщали Українські Новини, в марте текущего года Национальный банк улучшил условия применения электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при создании, обработке и хранении электронных документов, связанных с совершением сделок.
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