Финансовые новости
- |
- 12.04.19
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте вырос на 0,05 п. п. до 16,98%
09:52 12.04.2019 |
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте вырос на 0,05 процентных пункта с 16,93% до 16,98%.
Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.
Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).
Регулятивный капитал банков Украины в марте увеличился на 1 821 млн гривен до 128,269 млрд гривен.
Норматив достаточности основного капитала (Н3) на отчетную дату составил 10,92% (норматив - не менее 7%).
Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) сократился с 19,10% до 18,99% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) увеличился с 8,90% до 9,47% (норматив - не более 25%).
Мгновенная ликвидность в марте сократилась с 77,85% до 70,15% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - сократилась с 93,37% до 92,63% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность сократилась с 102,46% до 100,97% (норматив - не менее 40%).
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году норматив достаточности регулятивного капитала снизился с 16,25% до 16,18%.
В 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п. п. с 12,69% до 16,25%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Несмотря на выборы. Сколько военной помощи от США получила Украина в последние дни
|Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом
|Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте вырос на 0,05 п. п. до 16,98%
|НБУ усовершенствовал подходы к оценке структур собственности банков
|Золото 12 апреля дорожает на снижении курса доллара к мировым валютам
|Курс фунта вернулся к росту к доллару после снижения днем ранее
|Биржи АТР не демонстрируют единой динамики 12 апреля в ожидании статистики из КНР
|Биржи США закрылись 11 апреля преимущественно в «красной» зоне перед сезоном отчетностей
Это интересно
|Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
|Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос