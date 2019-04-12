Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте вырос на 0,05 п. п. до 16,98%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в марте вырос на 0,05 процентных пункта с 16,93% до 16,98%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в марте увеличился на 1 821 млн гривен до 128,269 млрд гривен.

Норматив достаточности основного капитала (Н3) на отчетную дату составил 10,92% (норматив - не менее 7%).

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) сократился с 19,10% до 18,99% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) увеличился с 8,90% до 9,47% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в марте сократилась с 77,85% до 70,15% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - сократилась с 93,37% до 92,63% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность сократилась с 102,46% до 100,97% (норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году норматив достаточности регулятивного капитала снизился с 16,25% до 16,18%.

В 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п. п. с 12,69% до 16,25%.