НБУ усовершенствовал подходы к оценке структур собственности банков

НБУ расширил перечень случаев, когда структура собственности банка может быть признана непрозрачной.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, расширен перечень случаев, когда структура собственности банка может быть признана непрозрачной.

Теперь Национальный банк может принять соответствующее решение в случае наличия в структуре собственности банка лиц, признанных Национальным банком владельцами существенного участия, если такими лицами не согласовано с Национальным банком приобретения существенного участия в порядке, определенном законодательством.

Также включены критерии оценки финансового/имущественного положения лица, входящего в состав десяти крупнейших окончательных ключевых участников в структуре собственности банка.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 9 апреля 2019 №59 "О внесении изменений в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка".

Документ вступает в силу с 12 апреля 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Национальный банк изменил процедуру принятия решения о признании структуры собственности банка непрозрачной.

Постановлением НБУ №110 от 17 октября 2018 года, которое вступило в силу с 19 октября 2018 года, предусмотрено, что решение о признании структуры собственности банка непрозрачной принимает Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.

Документом предусмотрено, что в случае приведения структуры собственности банка, которая была признана непрозрачной, в соответствие с требованиями регулятора и предоставления банком в НБУ соответствующего ходатайства и подтверждающих документов, НБУ принимает решение о признании структуры собственности банка прозрачной.