ФГВФЛ вернул Минфину 3,25 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц третий раз осуществил досрочное погашение векселя Министерству финансов на сумму 3,25 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в течение 2014-2019 годов по этому векселю Фонд уплатил в государственный бюджет проценты на сумму 1,79 млрд грн.

Общая сумма всех погашенных Фондом, векселей на сегодня составила 7,5 млрд грн и общая сумма уплаченных по этим векселям процентов составила 4 млрд грн.

Кроме того, в январе Фонд полностью рассчитался по своим обязательствам перед Национальным банком. Всего расходы Фонда на погашение кредитов НБУ составили 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн - уплаченные проценты по кредитам.

«Сейчас финансовое состояние Фонда гарантирования позволяет осуществлять досрочные погашения векселей без угрозы для его финансовой устойчивости. К тому же, досрочный возврат долга значительно уменьшает расходы фонда в будущем. За счет трех досрочных погашений Фонд сократил расходы на уплату процентов по векселям почти на 9,5 млрд грн», - сообщила директор финансового департамента Фонда Елена Нужненко

По состоянию на сегодня Фондом погашено 12,6% от общей суммы векселей. Остаток долга по векселям Минфина составляет более 52 млрд грн, по которым Фонд должен оплатить более 70,5 млрд грн процентов.