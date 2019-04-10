НБУ впервые опубликовал отчет по оверсайту платежных систем

Национальный банк впервые опубликовал отчет по оверсайту платежных систем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, регулярная публикация отчета повысит прозрачность оверсайта платежных систем и систем расчетов, который осуществляет Национальный банк в соответствии с законодательством.

Первый такой отчет подготовлен по результатам оверсайта платежных систем за 2018 год.

В целом этот документ описывает основные принципы оверсайта платежных систем, результаты мониторинга платежных систем, оценку платежных систем, перспективы развития оверсайта в Украине, осуществление международного сотрудничества по вопросам оверсайта.

Так, с первого отчета можно узнать такие факты об оверсайте платежных систем: в 2018 году НБУ усилил оверсайт за деятельностью платежных систем, их участниками и операторами услуг платежной инфраструктуры; на конец 2018 года в Украине функционировали 42 внутригосударственные и международные платежные системы; единственной системно важной платежной системой в Украине по результатам деятельности 2018 года остается Система электронных платежей (СЭП НБУ); первой платежной системой, которая была оценена Национальным банком на соответствие международным стандартам, стала СЭП НБУ.

Как сообщали Українські Новини, оверсайт является одной из ключевых функций центрального банка, направленной на безопасное и эффективное функционирование платежных систем в интересах их пользователей - физических лиц, бизнеса и государства.