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НБУ впервые опубликовал отчет по оверсайту платежных систем
13:51 10.04.2019 |
Национальный банк впервые опубликовал отчет по оверсайту платежных систем.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Согласно ему, регулярная публикация отчета повысит прозрачность оверсайта платежных систем и систем расчетов, который осуществляет Национальный банк в соответствии с законодательством.
Первый такой отчет подготовлен по результатам оверсайта платежных систем за 2018 год.
В целом этот документ описывает основные принципы оверсайта платежных систем, результаты мониторинга платежных систем, оценку платежных систем, перспективы развития оверсайта в Украине, осуществление международного сотрудничества по вопросам оверсайта.
Так, с первого отчета можно узнать такие факты об оверсайте платежных систем: в 2018 году НБУ усилил оверсайт за деятельностью платежных систем, их участниками и операторами услуг платежной инфраструктуры; на конец 2018 года в Украине функционировали 42 внутригосударственные и международные платежные системы; единственной системно важной платежной системой в Украине по результатам деятельности 2018 года остается Система электронных платежей (СЭП НБУ); первой платежной системой, которая была оценена Национальным банком на соответствие международным стандартам, стала СЭП НБУ.
Как сообщали Українські Новини, оверсайт является одной из ключевых функций центрального банка, направленной на безопасное и эффективное функционирование платежных систем в интересах их пользователей - физических лиц, бизнеса и государства.
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