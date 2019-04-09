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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Раскрыта схема вывода активов из банка «Петрокоммерц-Украина»

 

Фактически за год до введения временной администрации в результате противоправной деятельности акционеров банка «Петрокоммерц-Украина» активы банка сократились почти вдвое - с 1300 млн грн до 700 млн грн.

Как отметила директор департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерина Мисник, оценочная стоимость активов оказалась еще ниже - 230 млн грн. Таким образом, банку причинен ущерб на общую сумму около 1 млрд грн.

До 2015 года «Петрокоммерц-Украина» принадлежал российскому банку «Петрокоммерц», а основным направлением его деятельности было обслуживание корпоративных клиентов, кредиты которых были ликвидное обеспечение - недвижимость, производственные мощности и прочее. В марте 2015 года российский банк продает все акции «Петрокоммерц-Украина» 11 физическим лицам, среди которых особое внимание заслуживают Иван Шехавцов (в 2011-2015 гг. - вице-президент Альфа-Банка) и Алексей Крупий (был членом правления Альфа-Банка), которые фактически контролировали деятельность банка и заявляли о намерении вывода банка из кризиса и увеличения уставного фонда.

С этого времени качество активов банка снижается, что напрямую связано с неправомерными действиями должностных лиц учреждения. Как выяснилось впоследствии в процессе ликвидации банка, одними из основных участников схем вывода активов стали ООО «ФК «Централ Капитал» и ПАО «ЮСБ Банк».

В частности, по одной из схем между банками было заключено соглашение, по которому «Петрокоммерц-Украина» приобретал права требования по пяти кредитам в ЮСБ Банке, обеспеченными мусорными ценными бумагами двух фиктивных компаний. С корреспондентского счета «Петрокоммерц-Украина» в ЮСБ Банк было списано необходимые для расчета 206,36 млн грн, которые были предварительно перечисленные финансовой компанией «Централ Капитал» в счет оплаты за приобретенные в «Петрокоммерц-Украина» кредиты, обеспеченные высоколиквидным имуществом. В результате банк «Петрокоммерц-Украина» остался с неработающими кредитами, обеспеченными мусорными ценными бумагами, и без денег.

Большая часть активов выводилась с применением схемы «схлопывание» кредита и депозита (это схема, при которой за счет ранее привлеченного депозита погашается кредит «на бумаге»), более того, руководство «Петрокоммерц-Украина» смогло провести такую сделку даже без фактического наличия наличных денег на депозитном счете.

На время выхода из акционеров банка «Петрокоммерц-Украина» российский банк «Петрокоммерц» оставил депозитный счет в украинском учреждении на сумму $6 млн. Через несколько месяцев право требования на этот депозитный счет российский банк продал кипрской компании за $1,5 тыс. Кипрская компания намеревалась получить наличными деньги с депозита, однако ей этого не удалось, поскольку на то время на фоне снижения качества активов украинский банк был не в состоянии выполнять свои обязательства перед вкладчиками.

Однако уже через две недели права требования на этот депозит был перепродан ООО «Ди Ви Ди Маркет» (сейчас находится в состоянии прекращения деятельности) за $1,5 тыс. В дальнейшем уже на бумаге происходит погашение указанным депозитом задолженности перед банком «Петрокоммерц-Украина» по кредиту производителя молочных продуктов «Геркулес» на сумму свыше 130 млн грн. То есть фактически за $1,5 тыс. ООО «Ди Ви Ди Маркет» получило контрольный пакет акций компании «Геркулес».

В правоохранительные органы направлено восемь заявлений о совершении уголовных правонарушений должностными лицами банка.
По материалам: FinClub
 

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