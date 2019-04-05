PayPal впервые инвестировал в блокчейн-стартап

Платежный гигант PayPal осуществил первую инвестицию в стартап, работающий с технологией блокчейн.

Американская компания присоединилась к расширенному раунду финансирования Серии А стартапа Cambridge Blockchain, помогающего финансовым институтам и прочим организациям управлять конфиденциальными данными посредством технологии распределенного реестра.

Участники сделки не раскрыли информацию о сумме инвестиций. Однако согласно недавно подданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам документам, в течение последних девяти месяцев Cambridge Blockchain привлек $3,5 млн от различных инвесторов, включая PayPal и Omidyar Network.

До этого стартап привлек $7 млн от венчурного подразделения Foxconn Technology Group, компаний Partech Ventures и Digital Currency Group. Таким образом, общая сумма привлеченных Cambridge Blockchain венчурных инвестиций составляет $10,5 млн.

«Мы инвестировали в Cambridge Blockchain, поскольку он применяет блокчейн-решения для цифровой идентификации. На наш взгляд, то, как они используют технологию, может принести пользу компаниям из сферы финансовых услуг, среди которых PayPal», - отметил представитель пресс-службы платежного гиганта.

Напомним, бывший глава PayPal Билл Харрис не раз жестко критиковал биткоин, называя его «культом с нулевой ценностью», и утверждая, что первая криптовалюта вовлекает неискушенных покупателей в «спираль жадности».