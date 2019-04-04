Банки имеют достаточно капитала для формирования буфера консервации капитала на уровне 0,625% к началу 2020г - НБУ

Все платежеспособные банки имеют достаточно капитала, чтобы обеспечить соблюдение требований по формированию буфера консервации капитала на уровне 0,625%, который вводится с 2020 года, говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Буфер формируется теми же инструментами, что и основной капитал банков. Это означает, что с учетом требований к формированию буфера, значение показателя норматива достаточности капитала (Н3) по состоянию на начало 2020 году должно составлять не менее 7,625%.По данным на 1 марта 2019 года, все платежеспособные банки имеют достаточно капитала, чтобы обеспечить соблюдение требований по формированию буфера консервации капитала на уровне 0,625%", - говорится в сообщении.

В дальнейшем размер буфера будет ежегодно поэтапно увеличиваться, пока не достигнет 2,5% с 1 января 2023 года.

Как отмечает центробанк, формирование буфера консервации капитала обеспечит создание банками в некризисный период запаса капитала сверх минимальных требования для поглощения возможных потерь, которые возникают в условиях общего экономического спада, без нарушений норматива достаточности капитала в будущем. Этот инструмент будет способствовать достижению целей стратегии обеспечения финансовой стабильности Нацбанка через усиление способности банков поглощать убытки, говорится в сообщении.

Как сообщалось, введение буферов капитала было утверждено постановлением правления НБУ от 12 мая 2015 № 312 "Об утверждении изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине".