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НБУ вводит механизм выявления среди юрлиц-нерезидентов компаний-оболочек
11:20 04.04.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) вводит механизм выявления банками среди юридических лиц-нерезидентов компаний-оболочек.
Это предусмотрено постановлением правления НБУ от 2 апреля 2019 года №58, которым внесены изменения в положение об осуществлении банками финансового мониторинга.
Новая редакция положения, обнародованная на сайте центробанка и вступающая в силу с 4 апреля, включает:
- определение компании-оболочки;
- процедуры осуществления анализа информации/документов для обнаружения таких компаний;
- действия банка при подтверждении того, что клиент является компанией-оболочкой, отказа клиента в предоставлении банку необходимых документов (информации) в случае, если предоставленных документов недостаточно для осуществления соответствующего анализа.
"В то же время требования по осуществлению анализа информации/документов не распространяются на юридических лиц-нерезидентов, являющихся холдинговыми компаниями или их корпоративными предприятиями при условии, что структура собственности холдинговой компании - прозрачная и позволяет определить конечных бенефициарных собственников (контроллеров), хозяйственная деятельность такого юридического лица дает возможность полного понимания ее характера", - говорится в сообщении.
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