НБУ определил порядок работы банковской системы на праздники

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей и банковской системы в связи с переносом рабочих дней в 2019 году.

Как сообщается на сайте регулятора, рабочий день со вторника 30 апреля переносится на субботу 11 мая, с понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря, со вторника 31 декабря - на субботу 28 декабря.

При этом банки смогут при необходимости осуществлять кассовые операции с клиентами 30 апреля, 30 и 31 декабря без открытия операционного дня.

Нацбанк обязал банки уведомить клиентов о собственном режиме работы в указанные дни и организовать работу для своевременной выплаты пенсий, социальных и других денежных выплат.

Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличностью различных номиналов.