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НБУ распространит на операторов почтовой связи требования по осуществлению операций по приему наличных для последующего перевода
11:04 29.03.2019 |
Национальный банк Украины намерен распространить требования по осуществлению операций по приему наличных в гривне для дальнейшего их перевода на операторов почтовой связи, которые получили лицензию центробанка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Как говорится в сообщении НБУ на сайте, соответствующие изменения содержит проект постановления НБУ "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 12 февраля 2013 № 42", предложенный для общественного обсуждения.
В настоящее время нормы постановления №42, которым регулируется осуществление операций по приему наличных в гривне для дальнейшего их перевода, распространяются на банки, небанковские финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством Украины получили лицензию на перевод и являются платежными организациями и/или участниками платежной системы, а также на коммерческих агентов банков - юридических лиц, заключивших агентские соглашения с банками.
НБУ будет принимать замечания и предложения к проекту документа до 1 мая 2019 года.
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