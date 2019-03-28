Активы банка «Киевская Русь» вывели ночью с помощью бабушки

Руководство банка «Киевская Русь» продало недвижимость в Борисполе за 42 млн грн перед введением временной администрации.

Как отметила директор департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерина Мисник, покупателем оказалась 86-летняя женщина, паспортные данные и ИНН которой использовались во время осуществления процедуры купли-продажи, а регистрация права собственности на этот объект состоялась почти в полночь за сутки до введения временной администрации.

Расчет осуществлялся средствами, которые находились на счету пожилой женщины, но при этом были предметом обеспечения по кредитным обязательствам заемщика банка - ООО «Компания «Высшая школа рекламы». С согласия банка эти деньги были выведены из-под залога и направлены на оплату имущества. Сейчас продолжаются судебные процессы по признанию этих сделок ничтожными.

Вывод активов из банка «Киевская Русь» через фиктивные или подставные субъекты хозяйствования активно проводился руководством банка, в частности, путем кредитования. Банк выдал в рамках этой схемы кредиты на 1,28 млрд грн, что составляет примерно треть кредитного портфеля банка.

Часть кредитов была выдана под залог ценных бумаг, балансовая стоимость которых указывалась на уровне 468 млн грн, а оценочная составила около 100 тыс. грн. Мусорные ценные бумаги использовались для вывода средств из банка и/или предоставления банку в качестве залога по кредитам. Из-под залога при этом выводилось высоколиквидное обеспечение в виде недвижимости и имущественных прав.

Существенный ущерб был нанесен банку путем вывода средств с корреспондентского счета Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия) - почти 1 млрд грн ($44 млн). В июле 2015 года после введения временной администрации австрийский банк списал деньги банка «Киевская Русь» в счет исполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента, конечным бенефициаром и фактическим владельцем которой был основатель банка - Виктор Братко.

Еще одной особенностью является то, что мошеннические действия совершал не только топ-менеджмент банка, но и руководители отдельных отделений. В частности, директор и заведующий кассы одного из отделений подделали документы на выдачу наличных средств с карточных счетов около 500 клиентов. Таким образом, было похищено 14 млн грн.