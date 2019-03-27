Финансовые новости
- |
- 27.03.19
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин одобрил рекрутеров для формирования набсоветов в госбанках и их гонорары
18:47 27.03.2019 |
Кабмин предпринял шаги для формирования независимых наблюдательных советов в госбанках.
В первую очередь правительство одобрило HR-компании по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Приватбанка" и определило их гонорары.
За отбор кандидатов в наблюдательный совет Приватбанка будет отвечать компания "Телент Эдвайзорс". На оплату ее услуг государство потратит 120 тыс долларов.
Кандидатов в наблюдательный совет Укрэксимбанка отберет компания "Уорд Хауэл Украина". Стоимость ее услуг - 190 тыс долларов.
Претендентов в наблюдательный совет Ощадбанка выберет компания "Педерсен энд Партнерс", которая получит за свои услуги 2,895 млн грн.
Как указано в условиях договора с компаниями, оплата услуг будет осуществляться поэтапно:
30% стоимости будет перечислено в течение 3-х дней после подписания договора;
70% - в течение пяти дней после подписания акта выполненных услуг.
Компании Ward Howell и Pedersen and Partners в Украине уже занимались формированием наблюдательного совета Укргазбанка.
Правительство также утвердило Порядок определения претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка.
По закону, наблюдательный совет госбанка состоит из девяти членов, из которых шесть должны быть независимыми, а три члена должны быть пропорционально представителями от президента, Кабмина и парламента.
Претенденты будут избираться на условиях конкурса.
В свою очередь Всемирный банк публично заявил, что доволен тем, что выбор HR-компаний был завершен "прозрачно и конкурентно".
"Мы надеемся, что отбор независимых членов наблюдательного совета будет завершен в сроки, определенные законом и по высоким стандартам честности и прозрачности", - говорится в заявлении Всемирного банка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вести бизнес станет легче: правительство приняло комплексное постановление
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
|Кто заработает, если Украина откажется от асфальтовых дорог
|Луценко: сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин одобрил рекрутеров для формирования набсоветов в госбанках и их гонорары
|Банки получат доступ к информации о заемщиках
|Кабмин закрепил электронный полис ОСАГО в Правилах дорожного движения
|Фунт 27 марта колеблется перед началом парламентского голосования по Brexit
|Wayforpay и Portmone стали партнерами по запуску Google Pay онлайн в Украине
|Фондовые индексы Азии 27 марта изменились разнонаправленно
Это интересно
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google