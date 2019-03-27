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Совет НБУ рекомендует сокращать долю ОВГЗ в портфелях госбанков и увеличивать их специализацию
17:28 26.03.2019 |
Совет Национального банка Украины констатировал несовершенство монетарного трансмиссионного механизма из-за высокой доли госбанков в банковской системе и действие эффекта вытеснения, связанное со значительной долей ОВГЗ в активах госбанков, и рекомендовал правлению НБУ учитывать это при принятии решений по монетарной политике и в процессе макроэкономического моделирования и прогнозирования.
Как говорится в пресс-релизе совета по итогам его заседания, посвященного вопросу госбанков, правительству даны рекомендации пересмотреть в перспективе ориентир доли ОВГЗ в структуре активов с 25% в сторону понижения, а также упростить доступ физических лиц к операциям с ОВГЗ.
Помимо этого, Совет Нацбанка обратил внимание на рискованность одновременной концентрации активности госбанков на сегменте розничного кредитования в среднесрочной перспективе и считает необходимым увеличить уровень специализации банков с госдолей для снижения присутствия на одинаковых или смежных сегментах рынка.
Еще одной рекомендацией Совета НБУ правлению является развитие рынка капиталов и инструментария синдицированного кредитования госбанков с целью диверсификации их портфеля, что позволяет снизить риски "больших кредитов", и интенсифицировать работу по реструктуризации NPL.
Согласно данным НБУ и Минфина, на начало 2019 года на долю четырех банков с госучастием приходилось 59,7% активов всей банковской системы Украины (1,14 трлн грн). Доля ОВГЗ в активах составляла 29,7%.
Госбанкам в 2018 году удалось сократить долю неработающих кредитов до 67,9% с 71,1%.
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