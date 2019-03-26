Норматив достаточности регулятивного капитала банков в феврале вырос на 0,4 п. п. до 16,93%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в феврале вырос на 0,4 процентных пункта с 16,52% до 16,93%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в феврале увеличился на 1 464 млн гривен до 126,448 млрд гривен.

Норматив достаточности основного капитала (Н3) на отчетную дату составил 10,97% (норматив - не менее 7%).

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) сократился с 19,26% до 19,10% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 9,87% до 8,90% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в феврале увеличилась с 76,47% до 77,85% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - выросла с 92,36% до 93,37% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность выросла с 101,47% до 102,46% (норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году норматив достаточности регулятивного капитала снизился с 16,25% до 16,18%.

В 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п. п. с 12,69% до 16,25%.