Финансовые новости
- |
- 26.03.19
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в феврале вырос на 0,4 п. п. до 16,93%
09:16 26.03.2019 |
Норматив достаточности регулятивного капитала банков в феврале вырос на 0,4 процентных пункта с 16,52% до 16,93%.
Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.
Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).
Регулятивный капитал банков Украины в феврале увеличился на 1 464 млн гривен до 126,448 млрд гривен.
Норматив достаточности основного капитала (Н3) на отчетную дату составил 10,97% (норматив - не менее 7%).
Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) сократился с 19,26% до 19,10% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 9,87% до 8,90% (норматив - не более 25%).
Мгновенная ликвидность в феврале увеличилась с 76,47% до 77,85% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - выросла с 92,36% до 93,37% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность выросла с 101,47% до 102,46% (норматив - не менее 40%).
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году норматив достаточности регулятивного капитала снизился с 16,25% до 16,18%.
В 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п. п. с 12,69% до 16,25%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ начала расследовать пропажу секретной информации о кандидатах на пост директора НАБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Зеленский
|Палата представителей США приняла законопроект против российских энергопоставок в Европу
|«Московская лапша» из «плюсов»: Как Зеленский с Тимошенко работают против Порошенко
|Доллар немного подорожал на межбанке 25 марта после вылазки регулятора
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остатки средств на корсчетах банков 26.03.19
|В Нацкомиссии назвали 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта
|Биржи АТР закрылись 26 марта ростом, кроме Китая, Nikkei частично отыграл потери
|Объем выполненных стройработ в Украине в феврале вырос на 19,4% - Госстат
|25 марта НБУ выдал банкам рефинансирование 9,3 млн гривен
|НБУ продал 25 марта банкам депозитные сертификаты на 7,7 млрд гривен
Это интересно
|Осло станет первым городом с беспроводными зарядками для электромобилей-такси
|Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
|Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?
|Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом