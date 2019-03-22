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Фонд гарантирования досрочно вернул Минфину 3,2 млрд грн
14:03 22.03.2019 |
14 марта 2019 Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) досрочно погасил 3,25 млрд грн по векселю Министерству финансов Украины. В январе же текущего года Фонд полностью рассчитался по кредитам Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"Досрочное погашение векселя стало возможным благодаря тому, что мы смогли накопить необходимые средства. Сумма накопленных средств является достаточной для того, чтобы досрочное погашение не несло угрозы финансовой устойчивости Фонда. Фонд и в дальнейшем планирует осуществлять досрочные погашения векселей", - сказала директор финансового департамента ФГВФЛ Елена Нужненко.
В Фонде отмечают, что уже второй раз досрочно рассчитываются по долговым обязательствам перед государством. В 2018 году Минфину досрочно погасили 1 млрд грн.
В ФГВФЛ напоминают, что в течение 2014-2016 годов для обеспечения значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков фонд привлек у Минфина кредиты в виде государственных ценных бумаг на общую сумму 59,6 млрд грн. Стоимость заимствований от Минфина составляла от 9,99% до 12,5% годовых. Кроме того, в 2014-2015 году Фонд получил кредиты от НБУ на сумму более 20 млрд грн под 12,5-14%.
Напомним, что ФГВФЛ в течение 2018 года погасил долговые обязательства перед Нацбанком и Минфинансов на сумму 5,88 млрд грн. А в 2019 году Фонд запланировал полностью рассчитаться с Нацбанком.
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