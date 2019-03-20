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В феврале прибыль банков составила 3,3 млрд гривен
16:55 19.03.2019 |
В феврале платежеспособные банки получили 3,3 млрд гривен чистой прибыли.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Доходы банков за январь-февраль составили 39,279 млрд гривен, расходы - 30,588 млрд гривен.
Чистая прибыль банков за январь-февраль составила 8,691 млрд гривен, в феврале банки заработали 3,265 млрд гривен.
Процентные доходы банков в январе-феврале составили 26,489 млрд гривен, расходы - 12,077 млрд гривен, комиссионные доходы - 9,164 млрд гривен, расходы - 2,739 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.
По итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.
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