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В Украине пока не было случаев мошенничества с NFC-платежами
10:28 19.03.2019 |
Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола «Какое будущее ждет NFC-платежи в Украине?», организованного «Финансовым клубом».
«Мы не зафиксировали ни одного случая мошенничества с такими картами. Более того, если говорить о бесконтактных платежах, то клиент сам может управлять лимитами. Например, если он не совершает торговые операции или операции в банкомате, он может установить по этим операциям нулевой лимит», - делится наблюдениями начальник управления карточных продуктов ТАСкомбанка Анастасия Пшеничная.
Директор департамента разработки инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев уточнил, что подделать бесконтактную транзакцию довольно сложно, поэтому у клиентов по телефону выпытывают данные карт. «Гораздо проще применить методы социальной инженерии, чем мошенники и пользуются», - сказал он.
Более того, по мнению замглавы правления Ощадбанка Антона Тютюна, клиенты, которые активно применяют NFC-платежи, являются более продвинутыми пользователями банковских услуг, поэтому они реже становятся жертвами мошенничества в принципе. «У человека, который делает NFC-транзакцию, совершенно другая философия: он никогда не скажет данные своей карты по телефону», - считает Антон Тютюн.
Вторым по популярности типом мошенничества является мошенничество в электронной коммерции - поддельные сайты и взлом аккаунтов. «Это не только украинская тенденция», - признает директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Батхин. При этом операции с использованием электронных кошельков оказались максимально защищенными. «В операции не присутствует карта, а используется ее цифровой аналог. Такая имитация не позволит мошенникам повторно провести операцию», - пояснил Юрий Батхин. Более того, если клиент проводит операцию при помощи смартфона, то он должен провести идентификацию, как правило, это биометрическая идентификация (распознавание отпечатка пальца, лица пользователя и т.д.). А это дополнительная степень защиты. «Можно сказать, что бесконтактные платежи с использованием карты или электронного кошелька - самые безопасные», - считает Юрий Батхин.
Не поддаются бесконтактные платежи еще одному распространенному в Украине виду мошенничества - скиммингу. «Мы боремся и с этим направлением. Именно поэтому с апреля этого года мы полностью переходим на бесконтаткные карты», - пообещал директор по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах.
Заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева уточнила, что с этого года Нацбанк будет отдельно собирать и анализировать информацию о NFC-платежах и токенизированных картах. Уже к концу года регулятор сможет предметно оценить, насколько такие платежи подвержены мошенничеству.
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