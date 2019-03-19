Финансовые новости
- |
- 19.03.19
- |
- 03:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине стало больше мошеннических операций с платежными картами
19:52 18.03.2019 |
Доля мошеннических операций с платежными картами в 2018 году выросла до 92 гривень на 1 миллион гривень с 77 гривень в 2017 году.
Об этом сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Васильева в ходе круглого стола в Киеве.
«За 2018 год по мошенническим операциям статистика подросла. Это не большие значения, но тем не менее, факт есть. На 1 миллион гривен операций с платежными картами в 2018 году 92 гривни приходилось на незаконные операции в противовес 77 гривням в 2017 году», - сказала представитель НБУ.
По ее словам, средний чек по незаконным операциям в прошлом году вырос до 2,5 тысяч гривен с 2,1 тысяч годом ранее.
Справка УНИАН. В 2018 году держатели платежных карт украинских банков провели 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше показателя 2017 года, а объем таких операций вырос на 35,4% - до 2,877 трлн грн.
Количество безналичных операций за год выросло почти на 33% - до 3,1 млрд, а их объем - на 55,4%, до 1,297 трлн грн.
Доля безналичных операций с использованием платежных карт украинских банков по итогам 2018 года достигла 45,1%, что на 5,8 п.п. больше показателя годом ранее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты
|«Тихая» миссия МВФ. Что ждет Украину
|Опасный сценарий: Получится ли у Кремля и «полезных идиотов» сорвать выборы
|Штурм парламенту та блокада телецентру: протести на Балканах увійшли у нову стадію
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты
|JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры
|В Украине стало больше мошеннических операций с платежными картами
|Депозитные ставки для физлиц 18.03.19
|Citigroup отказался от выпуска собственной криптовалюты
|Курс доллара к евро 18 марта снижается в ожидании заседания ФРС, фунт дешевеет
Это интересно
|Bugatti построила уникальный гиперкар за 11 миллионов евро и сразу его продала
|Игры из Steam можно транслировать на любые Android-смартфоны
|Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии
|Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini. Компания выпустит 800 экземпляров открытого суперкара
|Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов
|Tesla представила Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
|Топ-10 лучших городов для жизни