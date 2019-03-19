В Украине стало больше мошеннических операций с платежными картами

Доля мошеннических операций с платежными картами в 2018 году выросла до 92 гривень на 1 миллион гривень с 77 гривень в 2017 году.

Об этом сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Васильева в ходе круглого стола в Киеве.

«За 2018 год по мошенническим операциям статистика подросла. Это не большие значения, но тем не менее, факт есть. На 1 миллион гривен операций с платежными картами в 2018 году 92 гривни приходилось на незаконные операции в противовес 77 гривням в 2017 году», - сказала представитель НБУ.

По ее словам, средний чек по незаконным операциям в прошлом году вырос до 2,5 тысяч гривен с 2,1 тысяч годом ранее.

Справка УНИАН. В 2018 году держатели платежных карт украинских банков провели 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше показателя 2017 года, а объем таких операций вырос на 35,4% - до 2,877 трлн грн.

Количество безналичных операций за год выросло почти на 33% - до 3,1 млрд, а их объем - на 55,4%, до 1,297 трлн грн.

Доля безналичных операций с использованием платежных карт украинских банков по итогам 2018 года достигла 45,1%, что на 5,8 п.п. больше показателя годом ранее.