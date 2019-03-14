Гонконгский регулятор рекордно оштрафовал крупнейшие банки мира

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга (Securities and Futures Commission, SFC) оштрафовала банки UBS AG (Швейцария) Standard Chartered (Великобритания), Morgan Stanley и Bank of America (США) на 786,7 млн гонконгских долларов ($100 млн) за нарушения при проведении IPO китайских компаний.

Как сообщает Finacial Times, вдобавок регулятор на год лишил UBS лицензии на проведение консалтинговой деятельности.

Штраф стал рекордным в истории гонконгского регулятора, отмечает издание.

"Санкции дают четкий сигнал рынку, что мы не колеблемся наказывать за неправомерные действия", - заявил исполнительный директор SFC Эшли Олдер.

Банки наказали за недобросовестную проверку китайских компаний при подготовке к IPO. Как утверждает издание, после IPO, эти компании признали виновными в махинациях с бухгалтерскими отчетами, а их акции подверглись делистингу.