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Гонконгский регулятор рекордно оштрафовал крупнейшие банки мира
15:57 14.03.2019 |
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга (Securities and Futures Commission, SFC) оштрафовала банки UBS AG (Швейцария) Standard Chartered (Великобритания), Morgan Stanley и Bank of America (США) на 786,7 млн гонконгских долларов ($100 млн) за нарушения при проведении IPO китайских компаний.
Как сообщает Finacial Times, вдобавок регулятор на год лишил UBS лицензии на проведение консалтинговой деятельности.
Штраф стал рекордным в истории гонконгского регулятора, отмечает издание.
"Санкции дают четкий сигнал рынку, что мы не колеблемся наказывать за неправомерные действия", - заявил исполнительный директор SFC Эшли Олдер.
Банки наказали за недобросовестную проверку китайских компаний при подготовке к IPO. Как утверждает издание, после IPO, эти компании признали виновными в махинациях с бухгалтерскими отчетами, а их акции подверглись делистингу.
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