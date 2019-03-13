«Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк

ПриватБанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества - «призовых опросах» в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.

Как сообщила пресс-служба банка, ПриватБанк никогда не организовывал и не проводит в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов. Если вы получили предложение об участии в «призовом» опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги в качестве «комиссии» за выигрыш, но и дадите мошенникам возможность использовать данные карт для воровства средств.

Служба безопасности ПриватБанка проводит необходимые мероприятия для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников. Если вы по неосторожности стали жертвой мошенничества, свяжитесь с банком любым удобным способом для принятия необходимых мер безопасности по картам, данные которых оказались в руках мошенников.