Судью уволят из-за блокирования ликвидации банка «Финансовая инициатива»

По результатам рассмотрения жалобы Фонда гарантирования вкладов судье Хозяйственного суда Киева Л. Д. Головатюку назначено самое строгое дисциплинарное взыскание - представление на увольнение с должности.

Такое решение приняла 27 февраля Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

В Фонде сказали, что этот судья в октябре 2015 года вынес решение о запрете ликвидации ПАО «КБ «Финансовая инициатива», в котором на то время уже почти четыре месяца действовала временная администрация. Поэтому уже четыре года ФГВФЛ не может начать ликвидацию банка. За это время Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам банка 1,84 млрд грн из 1,94 млрд грн, начисленных к выплате в пределах гарантированной суммы (до 200 тыс. грн на клиента).

Вследствие принятия упомянутого судебного решения Фонд до сих пор не может перейти к следующим этапам вывода банка с рынка и начать ликвидацию учреждения, продажу его имущества и, соответственно, не может перейти к погашению задолженности перед кредиторами. Хотя законодательство отводит на осуществление временной администрации месячный срок.

Упомянутым определением Хозяйственного суда Киева от 15 октября 2015 года по обеспечению иска по делу № 910/26664/15 запрещено членам исполнительной дирекции Фонда и другим лицам вносить предложения в Нацбанк и принимать решение о ликвидации ПАО «КБ «Финансовая инициатива» и/или об отзыве его банковской лицензии.

При этом Хозяйственным процессуальным кодексом предусмотрено, что не допускается обеспечение иска в делах, ответчиком по которым является неплатежеспособный банк или ФГВФЛ, путем запрета ответчику совершать определенные действия.