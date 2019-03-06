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Индекс ПФТС 6 марта развернулся вниз
18:56 06.03.2019 |
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,51% - до 560,18 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,623 млрд грн, в том числе акциями - 4,15 млн грн.
В "индексной корзине" подешевели акции "Донбассэнерго" (-9,08%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).
Положительную динамику показали акции "Центрэнерго" (+0,58%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,31% - до 459,68 пункта при объеме торгов 245 тыс. злотых (1,7 млн грн).
Среди индексных бумаг изменялись в стоимости бумаги агрохолдинга ИМК (-1,07%), "Кернела" (-0,3%) и "Агротона" (+0,27%).
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