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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ решил пересмотреть критерии определения системно важных банков

 

Национальный банк решил изменить критерии, по которым ежегодно определяет системно важные банки на следующий год.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Соответствующее решение связано с необходимостью учета международной практики в определении критериев системной важности, в частности, рекомендаций Европейского надзорного органа (EBA - European Banking Authority).

Новые подходы должны точнее отражать значимость банков для рынка.

Национальный банк в течение марта-апреля завершит обновление методологии оценки системной важности банков.

Обновленные критерии, а также утвержденный в соответствии с ними перечень системно важных банков на 2020 год, будут обнародованы на сайте Национального банка до 1 июня 2019 года.

Перенос сроков для определения системно важных банков закреплен постановлением правления Национального банка №46 "О внесении изменения в Положение о порядке определения системно важных банков", утвержденного и которое вступает в силу 28 февраля 2019.

Как сообщали Українські Новини, в соответствии с действующими критериями с 2016 года системно важными банками неизменно определялись Приватбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

В 2019 году они так же имеют статус системно важных.
По материалам: Українські Новини
 

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