Норматив достаточности регулятивного капитала банков в январе вырос на 0,34 п. п. до 16,52%

Норматив достаточности регулятивного капитала банков в январе вырос на 0,34 процентных пункта с 16,18% до 16,52%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в январе уменьшился на 1 132 млн гривен до 124,985 млрд гривен.

Норматив достаточности основного капитала (Н3) на отчетную дату составил 10,43% (норматив - не менее 7%).

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) сократился с 19,83% до 19,26% (норматив - не более 25%), норматив максимального размера по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился с 10,41% до 9,87% (норматив - не более 25%).

Мгновенная ликвидность в январе увеличилась с 68,66% до 76,47% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - снизилась с 93,52% до 92,36% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность выросла с 99,12% до 101,47% (норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году норматив достаточности регулятивного капитала снизился с 16,25% до 16,18%.

В 2017 году норматив достаточности регулятивного капитала вырос на 3,56 п. п. с 12,69% до 16,25%.