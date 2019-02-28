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В январе прибыль банков составила 5,4 млрд гривен
14:53 28.02.2019 |
В январе платежеспособные банки получили 5,4 млрд гривен чистой прибыли.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Доходы банков за январь составили 20,180 млрд гривен, расходы - 14,754 млрд гривен.
Чистая прибыль банков за отчетный период составила 5,426 млрд гривен.
Процентные доходы банков в январе составили 13,282 млрд гривен, расходы - 6,255 млрд гривен, комиссионные доходы - 4,628 млрд гривен, расходы - 1,470 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.
По итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.
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