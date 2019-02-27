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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ при стресс-тестировании банков в 2019г уделит особое внимание анализу портфеля потребкредитов

 

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках запланированного в текущем году стресс-тестирования крупнейших банков уделит особое внимание анализу портфеля потребительских кредитов, который стремительно растет в течение последних двух лет.

"Сейчас риски, связанные с такими кредитами, в целом незначительны. Однако недооценка банками кредитного риска и снижение стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости сектора, поэтому НБУ мониторит этот вопрос", - сообщается на сайте центробанка.

По данным НБУ, банки, как и в прошлом году, пройдут стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию.

Базовый основывается на публичных прогнозах центробанка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус прогноза.

В свою очередь неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. В том числе предполагается резкое ухудшение качества кредитов, выданных физическим лицам, скачек процентного спрэда и падение чистой процентной маржи. Также предполагается, что доходность по кредитам и другим активам банков останется неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти.

Кроме того, НБУ намерен сохранить подход, согласно которому крупнейшие заемщики (юрлица) будут стресс-тестироваться индивидуально - будет оценена сумма ожидаемых кредитных потерь для каждого из крупных заемщиков.

Нацбанк напоминает, что в этом году стресс-тестирование должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы. Начало процесса запланировано в мае.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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