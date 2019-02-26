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НБУ по просьбе банков отсрочил старт введения номера банковского счета IBAN
20:44 25.02.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) по просьбе банковского сообщества перенес старт введения международного номера банковского счета IBAN в Украине на 5 августа с 1 апреля 2019 года в связи с необходимостью обеспечения качественной доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания клиентов.
Соответствующая норма содержится в постановлении НБУ №41 от 22 февраля 2019 года "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 № 162".
Как сообщается в пресс-релизе НБУ, с 5 августа 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут менять в соответствии с требованиями этого стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.
В то же время, как и планировалось ранее, применение IBAN с 1 ноября 2019 года станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении денежных переводов как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах. В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и IBAN.
Как сообщалось, введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ. Использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов. Благодаря этому клиенты банков смогут: удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также обслуживающий банк; избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах; быстрее осуществлять переводы и получать средства.
НБУ также планирует введение стандарта для осуществления платежей с использованием QR кодов для участников платежного рынка. Использование QR кодов, которые будут содержать информацию о IBAN, будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.
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