В 2018 НБУ нарастил активы на 2,4% до 1,1 трлн гривен

Активы Национального банка в 2018 году выросли на 2,4% с 1 026,091 млрд гривен до 1 051,013 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 января 2019 года, передают Українські Новини.

В структуре активов сокращение произошло почти по всем сегментам.

Наиболее заметно сократились авуары в СПЗ (спецправа заимствования) - с 60,860 млрд гривен до 100 млн гривен.

Ценные бумаги Украины сократились незначительно, с 371,7 млрд гривен до 363,011 млрд гривен.

Кроме того, в 2018 году сократились кредиты банкам и другим заемщикам с 32,470 млрд гривен до 22,145 млрд гривен, а взносы в счет квот МВФ сократились с 80,415 млрд гривен до 77,472 млрд гривен.

При этом ценные бумаги нерезидентов за отчетный период выросли на 4,5% до 432,9 млрд гривен.

Обязательства Нацбанка выросли на 3,7% с 817,594 млрд гривен до 848,025 млрд гривен, а собственный капитал сократился с 208,497 млрд гривен до 202,988 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, активы Национального банка в 2017 году выросли на 9,1%, или на 85,511 млрд гривен, до 1,026 трлн гривен.