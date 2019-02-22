Mastercard опровергает повышение абонплаты для украинских банков

Компания Mastercard опровергла информацию о повышении ежеквартально абонплаты для украинских банков с 1 апреля. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе корпорации.

19 февраля новость распространили украинские СМИ со ссылкой на публикацию Wall Street Journal.

«Изменения, о которых идет речь в публикации Wall Street Journal, распространяются только на рынок США и касаются отдельных карточных продуктов», - пояснили LIGA.net в Mastercard.

WSJ писала о ежеквартальном взносе, который банкиры выплачивают международным системам в качестве платы за использование лицензии и техподдержку, который должен был увеличиться на $5 000 в случае Visa и на 5 000 евро - MasterCard.