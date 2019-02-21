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В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков
13:35 21.02.2019 |
В рокуратурах Австрии и Лихтенштена расследуют дела по выведенным из украинских банков через эти страны сотен миллионов долларов в офшоры, пишет DW.
Как сообщили изданию в Антикоррупционной прокуратуре Австрии, в деле уже 30 подозреваемых.
"Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется, главным образом, на управлении активами и фондовом менеджменте", - говорится в сообщении.
Как выяснили журналисты, за несколько лет следствия дело приняло значительные масштабы. "Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили DW в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.
В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ), с корреспондентских счетов в Meinl Bank незаконно вывели $385 млн и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в эти банки временной администрации.
По информации украинского ФГВФЛ, в частности, через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка Киевская Русь.
"Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, предоставляющем кредит - например, Meinl Bank. В итоге, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств", - подчеркивают в издании.
Как сообщили DW в ФГВФЛ, в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков вывели в общей сложности $846 млн и $75 млн евро. До списания денег таким образом накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками проводят и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны.
Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка Национальный кредит, $59 млн из банка Финансы и Кредит и $115 млн из Дельта Банка Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных из Лихтенштейна, из Дельта Банка вывели $99 млн через австрийский Meinl Bank и почти $184 млн через East-West United S.A. в Люксембурге.
По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это, ФГВФЛ объявит конкурс на иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев банков-банкротов по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.
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