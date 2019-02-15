НБУ прогнозирует рост прибыльности банков в 2019 году

В течение 2019 года доходы банковского сектора Украины вырастут вследствие низких отчислений в резервы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора Национального банка.

Как отметили в НБУ, банки с российским капиталом последними среди других групп закончили резервирование в отчетном году и в 2019 году не будут в дальнейшем формировать резервы в существенном для сектора объеме.

"Однако сохраняется значительный риск - низкая операционная эффективность государственных банков. Поэтому важно, чтобы в текущем году были сформированы наблюдательные советы госбанков, улучшилось их корпоративное управление, а также началось полноценное внедрение новых стратегий", - отметили в НБУ.

В Нацбанке напомнили, что в 2018 году банковский сектор получил рекордную чистую прибыль 21,7 млрд грн (рентабельность капитала - 14,3%).

"Учитывая то, что декларируемая в прошлом банками прибыль была преимущественно результатом манипуляций с финансовой отчетностью и искусственного занижения отчислений в резервы, можно утверждать, что украинский банковский сектор стал прибыльным впервые за период своего существования. На балансах до сих пор остаются значительные объемы неработающих кредитов, однако банки уже отразили почти все убытки от ухудшения качества кредитного портфеля", - отмечается в обзоре.