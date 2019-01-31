Fitch: число банков в мире с «негативными» прогнозами рейтингов выросло во 2-м полугодии

Количество банков в мире, у которых прогноз рейтингов является "негативным", увеличилось за последние полгода.

Об этом сообщает "Финмаркет" со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

На конец 2018 года оно достигло 13% по сравнению с 10% в конце июня, что было обусловлено пересмотром суверенных рейтингов Италии и ряда стран Латинской Америки.

При этом доля банков с "позитивными" прогнозами рейтингов уменьшилась до 7% с 8%.

Государства с развивающимися экономиками Северной и Южной Америки имели наивысшую долю банков с "негативными" прогнозами на конец прошлого года - 29%, в том числе на Аргентину и Мексику приходилась половина из них.

Fitch изменило рейтинги дефолта эмитента у 70 банков во втором полугодии 2018 года против 47 в первом полугодии. Число снижений рейтингов (42) удвоилось относительно января-июня и существенно опережало количество повышений (28).

Это обусловлено, в основном, ухудшением рейтингов банков Турции, причем почти у всех сохраняется прогноз "негативный", говорится в сообщении агентства.